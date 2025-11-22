トヨタ「新型カローラ」まもなく全面刷新!? 新たな「“4ドア”セダン」はワイド＆ローで超スポーティ！ 挑戦的な「一文字ライト」採用した「次世代コンセプト」の“狙い”をデザイナーに聞いた！

トヨタ「次世代カローラ」コンセプトの“狙い”をデザイナーに聞いた！

2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でトヨタは、未来のセダンを予感させる「カローラコンセプト」を出展しました。

シュリンクしているセダン市場にあえてトライする理由は何か、そしてその特徴についてデザイナーにお話を聞きました。

カローラネスを踏まえつつ

トヨタ「新型カローラ」まもなく全面刷新!?

【Q】来年で60周年を迎えるカローラですが、このコンセプトモデルはセダンですね。同車のデザインコンセプトから教えてください。

【A】まず斬新なデザインをまとわせることで、皆さんの期待を超えるデザインを提供したいと考えています。

（カローラの本質を表す）“カローラネス”のひとつは、それぞれの時代に対応して進化し、変化して新しいものを出していく。

それがカローラのひとつの思いであり、DNAとしてあります。そこから次の世代の新しいカローラを考えました。

来年60周年を迎えますので、チャレンジして新しいスタイルを提案したのです。

【Q】カローラの将来としてこのような案もあるというイメージですね。

【A】はい、ビジョンとして。

【Q】このデザインに込めた思いとはどういうものでしょう。

【A】私のメッセージにプラスして、コーポレートメッセージとして“To You”というものがあります。

これはお客様一人一人に目がけてという意味で、一人一人に自分らしい選択をしていただきたいという思いです。

カローラはグローバルで展開しており、本当にいろんなお客様がいらっしゃるんですね。

その中でも特にセダンを好きな方や本当に自分らしさを表現したい方。それから格好良いクルマが欲しい。

そういう方に妥協なく買っていただきたいというのが今回の思いのひとつです。

【Q】一方でカローラとして失ってはいけないものもあると思います。その点についてデザイナーとしてはどうお考えですか。

【A】もうひとつのカローラネスとして、良品廉価というところは根底にあると思います。

今回、こういう形でチャレンジもしますけれども、さらなる製品化に向けて、そういうところは大事にしていかなければいけないかなと思っています。

ローアンドワイドとともに視界も確保して

【Q】ではこのモデルのデザインの特徴について教えてください。

【A】まずエクステリアですが、ボンネットが非常に低く、カウル（ボンネットの最後端からフロントウインドウの下端）も低く前に出ていますので、フロントウインドウもかなり傾斜させました。

そうすることでノーズからリアまでワンモーションのシルエットになっています。

その結果として非常に低重心でワイド＆ローという、まさにBEVだからこそできるシルエットを作り上げ、そこから様々なユニットを実現することを狙っています。

もうひとつの特徴は、特に前席周りのベルトラインがキックダウンして下がっているんです。

これもより低重心に見せる効果があることと、それ以上に内装で“MAX VISION”という視界の良さ、我々クルマ屋が作る安心安全の室内として、見やすさを突き詰めました。

本当にいままで見えてなかったところまで見えることの安心感と運転のしやすさを提供したいという狙いです。

運転席、助手席、後席それぞれに込めた思い

トヨタ「カローラコンセプト」

【Q】室内はいかがでしょう。

【A】はい、いまお話をしたその安心感の視界の良さ、そして空間の広さが特徴です。カウルも下がっていますのでインパネ自体もかなり低くて前に出ています。

そして運転席、助手席、それからリア席それぞれに異なる価値、最適の価値を提供することも新たな狙いです。

運転席は運転に集中できる空間として、ドライビングモジュールを備えたコックピットになっています。

助手席側は解放的な広さとともに、助手席前に専用ディスプレイがあるので、そこでエンターテイメントを含めてお楽しみいただけるでしょう。

またシートも運転席と助手席で形状が異なっています。助手席側のヘッドレストにはスピーカーが内蔵されていて、音響も含めて助手席の方専用の快適な空間を提供しています。

ではリア席はどうか。こちらも囲まれた空間の中でラウンジのようなくつろげる空間を提案しています。

また全体を通して温かみのある先進感を狙っています。

室内に入ると落ち着く空間なのですが、そこにさりげなく先進感やテックな部分も入っている。そのバランスをしっかりと取っています。

キャラクターラインを上手く使って

【Q】ディテールについてもうかがわせてください。まずルーフの部分の黒いところがすごく特徴的に見えますね。

【A】これは車両を低重心に見せつつアッパーを軽く見せるためにブラックアウトしました。ただし、リアウインドウ周りにボディーカラーが残っていますので、フローティングしたようなピラーになっているのも新しさの提案のひとつです。

【Q】それからサイドシル上部のキャラクターラインがリアに力をかけているように見せています。この意図はどういうものでしょう。

【A】このラインともに、フロントドアの上のちょうどベルトラインが折れているところから、斜めにタイヤに向かってキャラクターが入っているのです。これらは全てタイヤに向かってリアにトラクションをかけるようなモーションを作っています。

その狙いとともに、このモデルは結構丸くて豊かなドア断面を持っていますので、ベルトラインをそのまま後ろに抜いてしまうとリアフェンダーの張り出しが難しくなってしまうんです。

今回はスタンスをしっかり見せたいということもあり、リアフェンダー上面をスライスして、リアフェンダーの張り出しを見せているんです。これらは、限られた全幅の中でも、張り出しと面の張りなどのドライな変化を狙っています。

トヨタ「カローラコンセプト」

【Q】もうひとつ、フロント周りの造形や、横一文字に光るライトなども個性的ですね。

【A】はい、ハンマーヘッドは引き続きやっていますが、それをさらに進化させようと、ヘッドランプのコーナーの部分が、ハーマーヘッドの下で光っています（バンパー両端の縦型の部分）。

今回は縦に機能をレイアウトしましたので、正面から見てワイド感がさらに感じられ、コーナー部分もしっかりと強い塊になるように狙っています。

【Q】トヨタマークの下にあるLEDが細かく散らしているのもあまり見ませんね。

【A】そうですね。ここはアニメーションになっていまして、施錠した時とかウェルカムランプとしてここを光らせることを考えています。

【Q】それにしてもセダンでの挑戦には驚きました。

【A】カローラはいま挑戦できるタイミングなんです。カローラクロスがしっかりと半数以上支えてくれていますから。そうするとセダンは少し冒険してもいいかなと。

ただあくまでもこのモデルはコンセプトですので、いろんなご意見をいただいて、いやこんなカローラはダメだよっていわれるかもしれません。そういう点でも大きなトライです。

カローラというブランドがどう進化していくのか、古臭いイメージを刷新し一気に新しさを手に入れたこのコンセプトモデルが、市場の声をどう受け止められていくのか楽しみです。