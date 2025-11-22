好き＆いただきたい「埼玉県の御朱印」ランキング！ 2位「武蔵一宮氷川神社」、1位は？ 【2025年調査】
空気が澄み、静謐な雰囲気に包まれる冬は、参拝に最適な季節です。All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「埼玉県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「限定の朱印帳もあるから」（40代女性／埼玉県）、「武蔵国の総鎮守であり、厳かな雰囲気と歴史を感じる格式高い御朱印をいただきたいから」（40代男性／静岡県）、「由緒正しい武蔵国一之宮として格式が高く、力強い筆致の御朱印から神聖な気が感じられるから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「墨の入り方が力強くて、書き手の気合がそのまま伝わってくる感じ。 とにかく重みがある」（50代男性／東京都）、「狼が祀られているという神社で御朱印もかっこよさそう」（40代女性／佐賀県）、「山の上にある神社で、雲海に包まれるような絶景の中で参拝できるのが印象的でした。気が澄んでいて、本当に『パワースポット』という言葉がぴったりの場所です。狼の御眷属信仰も珍しく、御朱印に刻まれた印影も力強くてお気に入りです」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)
2位：武蔵一宮氷川神社／42票さいたま市大宮区に鎮座し、関東一円に約280社ある氷川神社の総本社であり、「武蔵国一宮」と称される格式高い神社です。約2400年前に創建されたと伝わる長い歴史を持ち、大いなる宮居（おおみや）として、地名の由来にもなりました。縁結びや安産、家内安全などのご利益で知られ、毎年多くの参拝客でにぎわいます。御朱印は格式あるシンプルなデザインで基本的に直書きが可能です。
1位：三峯神社／44票秩父市、標高約1100mの山中に鎮座する、強力なパワースポットとして知られる神社です。日本武尊（やまとたけるのみこと）が創建したと伝わる古社で、狼を神使とする珍しい信仰形態を持ちます。火災盗難除け、心願成就、特に強い開運の御利益があるとされています。その霊験あらたかな雰囲気から、御朱印を求めて遠方からも多くの参拝者が訪れます。
