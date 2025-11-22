モデルでタレントの西山茉希さんが自身のインスタグラムで、「#土曜学校の週の金曜日」とハッシュタグを追加。夕食の食卓の模様を投稿しています。

【写真を見る】【 西山茉希 】「#西山食堂」は「作る食べる片付ける」「それ終わるまで駆け抜ける」長女・次女・母のパワー伝わる食卓





1枚目には、煮込みハンバーグ・柿ときゅうりとモッツァレラチーズのサラダ・ポットの中のカレー・そして大盛りの白米というメニューがぎっしりと勢揃いした食卓の模様を投稿。









西山さんは「作る食べる片付ける」「それ終わるまで駆け抜ける」「3人の夜のルーティーン」とリズミカルにテキスト。「早食い長女とのんびり次女」「後半追い上げる母」と、手早く要領よく準備してどんどん食べていくスピード感が目に浮かぶ投稿となっています。















レシピはいずれもシンプルで「湯煎で温めたハンバーグをトマトジュースをベースにしたソースの中へ」サラダは「コピ塩とオリーブオイルで和えるだけ」とのこと。調理中の動画も投稿されていて、見ている側も作りたくなるような勢いに満ちています。















「これがあれば幸せ」というご飯のお茶碗を抱えて、どんどん食べていく西山さん自身の動画も合わせて投稿されていて、フォロワーからは「マキちゃんの作るご飯は愛が沢山詰まってますね」「ちょ〜美味しそう」「お子さんとご自分も一緒に食べて素晴らしい」「元気になる美味しい時間」「まきちゃんの食べてる動画大好き」など、共感の声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】