¡¡2014Ç¯¤Ë²ÐºÒÂÐºö¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤ÎÀßÃÖ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¤È¿ÇÎÅ½ê¤Î¤¦¤Á·×60»ÜÀß¤¬¡¢ÀßÃÖ´ü¸Â¤Îº£Ç¯6·îËö¤ò²á¤®¤Æ¤âÌ¤ÀßÃÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÈòÆñ¤¬º¤Æñ¤Ê´µ¼Ô¤â¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉÄ£¤ÏÁá´üÀßÃÖ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç10¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¿ÇÎÅ½ê²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢14Ç¯¤Ë¾ÃËÉË¡»Ü¹ÔÎá¤ò²þÀµ¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂçµ¬ÌÏÉÂ±¡¤À¤±¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼ÀßÃÖ¤ò¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î6·îËö¤¬ÀßÃÖ¤Î´ü¸Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î»þÅÀ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë2113ÉÂ±¡¤Î¤¦¤Á31ÉÂ±¡¡¢1889¿ÇÎÅ½ê¤Î¤¦¤Á¡¢29¿ÇÎÅ½ê¤¬Ì¤ÀßÃÖ¤À¤Ã¤¿¡£