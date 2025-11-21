Ì±Â²¤Î¸ÀÍÕ¤½¤·¤Æ¼íÎÄ¡ÄÌ¤Íè¤Ë·Ò¤°ÂæÏÑ¡ÖÂ¿Ê¸²½¶µ°é¡×¡Únews23¡Û
¡ÈÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¡É¤¬¾ÃÌÇ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ì±Â²¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¡ÈÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¡É¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á»ùÆ¸¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼íÎÄ¤äµû¤È¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£Â¿Ê¸²½¶µ°é¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÂæÏÑ¤Î¾®³Ø¹»¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¶µ¼¼¤ËÀ¸ÅÌ¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡¡¼«¿È¤ÎÊì¸ì¤ò³Ø¤Ö½÷¤Î»Ò¡¡
À¸ÅÌ¤¬¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¤â¡ÄÂæÏÑ¤ÇÆ³Æþ¤Î¡ÈÊì¸ì¶µ°é¡É
ÀèÀ¸
¡ÖÊ¸¤ÎºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Î²»¤òÀµ³Î¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¿ôÌ±Â²¥¿¥í¥³Â²¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¥¿¥í¥³¸ì¡×¤Î¼ø¶È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥í¥³Â²¤ÎÀ¸ÅÌ
¡Ö°ÊÁ°¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î¡ËÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï1994Ç¯°Ê¹ß¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¡ÈÊì¸ì¶µ°é¡É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¡Á¹â¹»¤Þ¤Ç½µ1²ó¡¢Ì±Â²¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÊì¸ì¡É¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥í¥³¸ì¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂÐ¾ÝÀ¸ÅÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Ø¹»¤ÏÀ¸ÅÌ¤¬´õË¾¤¹¤ë¸À¸ì¤ÎÀèÀ¸¤òÃµ¤·¡¢¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸À¸ì¤Î¾ÃÌÇ¤ÏÌ±Â²¤Î¾ÃÌÇ¡×¡ÈÊì¸ì¶µ°é¡É¤Î°ÕµÁ
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä¥½¨±Ñ ÀèÀ¸
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÉü¶½¤Ç¤¹¡×
ÂæÏÑ¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÂæÏÑ¤Ë½»¤àÃæ²Ú·Ï¤Î¿Í¡¹¤¬»È¤¦¡Ö閩Æî¸ì¡Ê¤Ó¤ó¤Ê¤ó¤´¡Ë¡×¤ä¡ÖµÒ²È¸ì¡Ê¤Ï¤Ã¤«¤´¡Ë¡×¤ÎÂ¾¡¢16¤ÎÀè½»Ì±Â²¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤«¤éÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñÌ±ÅÞ¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤ò¡Ö¹ñ¸ì¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢³ÆÌ±Â²¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¸ì¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¥¹»Ä¹¤Ï¡¢Êì¸ì¶µ°é¤Î°ÕµÁ¤ò¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæËÌ»ÔÆâÆî¹Á¹ñÌ±¾®³Ø¹» Ä¥²Åçî ¹»Ä¹
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ±Â²¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¡£ÂæÏÑ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÂæÏÑ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¸À¸ì¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¸ÀÍÕ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡É¡£¤½¤ì¤ÏÊ¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
°áÁõ¡¦ÍÙ¤ê¡¦¼íÎÄ¡¡¸À¸ì¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡ÖÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¡×
ÂæÃæ¤Ë¤¢¤ëÌ±Â²Ê¸²½¤Î¶µ°é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾®³Ø¹»¡£57¿Í¤¤¤ë»ùÆ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¡×¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ä¼íÎÄ¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¡¹¡¢Ì±Â²¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¬Áý²Ã¡£
¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¤¬¼«¤éÅÁÅýÅª¤Ê»ñÎÁ¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¡¢³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¸á¸å¤Î¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÌ±Â²¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¥«¥´¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´·¤ì¤Ê¤¤¼ø¶È¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤¬ÇÀ¶È¤ä¼í¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¥«¥´¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤Î½÷À
¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¾å¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¾å²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
»ùÆ¸
¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×
Â¾¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍÙ¤ê¡£¤µ¤é¤ËÌ±Â²°áÁõ¤òÃå¤¿¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ÷¤áÊý¤Ç¿§ÉÕ¤±¤·¤¿Éþ¤òÃå¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤òÃå¤¿»ùÆ¸
¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤¬¥Á¥¯¥Á¥¯¤«¤æ¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¿ôÊ¬³°¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¯½ë¤¤¤Ç¤¹¡×
¸Õ²È¹ë ¶µÌ³¼çÇ¤
¡Öº£Æü¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ê¸²½¤òÅÁ¾µ¤·¶µ°é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¸²½¤â¸À¸ì¤â¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì±Â²¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥¿¥¤¥ä¥ëÂ²¤ÎÃËÀ¤Ï¼í¤ê¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏÂ´¶ÈÁ°¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼ø¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÄ½Æ¤Î»È¤¤Êý¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÄ½Æ¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸
¡Ö¤µ¤Ã¤¼Í·âÎý½¬¤·¤Æ¤¿»þ¡¢½é¤á¤Æ·â¤Ä»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×
ÀèÀ¸¡Ö²¿¤ò³Í¤Ã¤¿¡©¡×
»ùÆ¸¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤À¡×
Á´¤Æ¤ÏÌ±Â²¤ÎÊ¸²½¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡£Â¾¤Ë¤âÅÁÅýÅª¤Êµû¤È¤ê¤ä¿¢ÊªºÎ½¸¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½»Ì±Â²¤ÎÎò»Ë¤ÎÅô¤òÀä¤ä¤µ¤Ì¤è¤¦¤Ë¡¢»³´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê¾®³Ø¹»¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂ¿Ê¸²½¶µ°é¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂ¿ÍÍÀ¡É¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¡°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó:
Ì±Â²¤ÎÄêµÁ¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì±Â²¤Î°ì¤Ä¤ÎÄêµÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸À¸ì¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ÖÌ±Â²¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï2019Ç¯¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸À¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤À¸ÅÌ¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤ËÀþ°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏOK¤Ç¡¢¤³¤ì¤âOK¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤¬Â¿ÍÍÀ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥ª¥¹¤ä¶³¦Àþ¤Î¤Ê¤µ¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÍè¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤êÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1²óÀþ¤ò°ú¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÀþ¤òÃæ¿´¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢Â¿ÍÍÀ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ÙÇÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±ÅÞ¤Î»ÙÇÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï1²ó¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¶³¦¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò1²ó¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡¢¥«¥ª¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Â¿ÍÍÀ¤ÎËÜÍèÅª¤Ê°ÕÌ£¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ÎË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¡¢Â¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
