【高校サッカー】徳島市立が選手権の切符 12.28開幕戦で早稲田実と対戦 出場全48チームがそろう
12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会。22日は徳島県大会決勝が行われ、選手権出場の全48チームがそろいました。
徳島北が1点を先制して前半を折り返しますが、徳島市立が後半にゴールラッシュ。主将のMF牛尾律貴選手が左足で豪快なシュートを決めるなど、5−1で逆転勝利を飾りました。徳島市立は4大会連続22回目の選手権出場です。
これで出場全48チームが決定。すでに組み合わせ抽選会が17日に行われており、12月28日（日）に国立競技場で行う開幕戦のカードが早稲田実（東京B）と徳島市立に決まりました。
◇出場全48チーム
【北海道・東北】
北海道:北海（2大会ぶり14回目）
青森:青森山田（29大会連続31回目）
岩手:専大北上（2大会連続4回目）
秋田:秋田商（4大会ぶり47回目）
山形:山形明正（2大会ぶり2回目）
宮城:聖和学園（3大会ぶり6回目）
福島:尚志（5大会連続16回目）
【関東】
茨城:鹿島学園（3大会ぶり12回目）
栃木:矢板中央（3大会連続15回目）
群馬:前橋育英（5大会連続28回目）
埼玉:昌平（2大会ぶり7回目）
千葉:流通経済大柏（2大会連続9回目）
東京A:堀越（3大会連続7回目）
東京B:早稲田実（2大会ぶり2回目）
神奈川:日大藤沢（2大会ぶり8回目）
山梨:山梨学院（2大会連続11回目）
【北信越】
新潟:帝京長岡（2大会ぶり11回目）
富山:富山第一（2大会ぶり35回目）
長野:上田西（2大会連続4回目）
石川:金沢学院大附（2大会連続2回目）
福井:福井商（2大会連続3回目）
【東海】
静岡:浜松開誠館（3大会ぶり3回目）
愛知:東海学園（5大会ぶり5回目）
岐阜:帝京大可児（7大会連続12回目）
三重:宇治山田商（11大会ぶり2回目）
【近畿】
滋賀:水口（29大会ぶり16回目）
京都:京都橘（3大会連続12回目）
奈良:奈良育英（5大会連続18回目）
和歌山:初芝橋本（2大会ぶり18回目）
大阪:興國（6大会ぶり2回目）
兵庫:神戸弘陵学園（2大会ぶり13回目）
【中国】
鳥取:米子北（16大会連続21回目）
島根:大社（4大会ぶり12回目）
岡山:岡山学芸館（5大会連続8回目）
広島:広島皆実（3大会ぶり18回目）
山口:高川学園（7大会連続31回目）
【四国】
香川:高松商（4大会ぶり25回目）
愛媛:新田（5大会ぶり4回目）
徳島:徳島市立（4大会連続22回目）
高知:高知（2大会連続20回目）
福岡:東福岡（2大会連続24回目）
佐賀:佐賀東（3大会連続15回目）
大分:大分鶴崎（2大会連続8回目）
宮崎:日章学園（4大会連続19回目）
熊本:大津（5大会連続22回目）
長崎:九州文化学園（初出場）
鹿児島:神村学園（2大会ぶり12回目）
沖縄:那覇西（2大会連続19回目）