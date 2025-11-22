TXT・ヨンジュン、 ソロアルバムに海外メディアも絶賛の声！「ステージに立つために生まれてきた人」

TOMORROW X TOGETHER（TXT）・ヨンジュンのソロアルバムが、海外メディアから絶賛を受けている。

11月7日にリリースされたヨンジュンの1stミニアルバム『NO LABELS: PART 01』は、肩書きやレッテルを取り払い、“ヨンジュンそのもの”を表現したアルバムだ。自分だけの色を濃く溶かし込んだ音楽とパフォーマンスで“ヨンジュン・コア”を表現し、世界中の音楽ファンから支持されている。

アメリカの経済メディア『Forbes』は「独自の音楽的アイデンティティと個性を詰め込み、新たなスタートを示した」と評価した。アルバム収録曲6曲については「それぞれ異なる魅力を持っている。ヨンジュンは多彩なジャンルを自在に行き来しながら自分だけのカラーを完成させた。同じように感じる曲は1つもない」と称賛した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

米エンタメ業界誌『The Hollywood Reporter』は「今回のアルバムは明らかに彼の音楽的スペクトラムを拡大することに焦点を置いている。ヨンジュンは大胆に挑戦し、その結果は期待以上に輝いた」とし「中毒性と完成度を兼ね備えたアルバム」と高く評価した。

米音楽・文化メディア『TMRW magazine』は「一般的なソロデビューアルバムは歌唱力やステージ力、市場性を証明しようとする。しかしヨンジュンはすでにミックステープ『GGUM』でそれを証明していた」とし、彼の方向性と自信を肯定的に取り上げた。

米ビルボードも「ヨンジュンは世界的人気を誇るK-POPグループのメンバーでありながら、ソロアーティストとしての存在感も確立している」と紹介した。

英音楽誌『Rolling Stone UK』は、「ヨンジュンはステージに立つために生まれてきた人のように見える。踊るたびに超能力を持っているかのように、自然でしなやかに動く。さらに個性的な声色まで備えた“完成されたアーティスト”だ」と彼の多才さに注目した。

なお、ヨンジュンはソロアルバム『NO LABELS: PART 01』で、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（11月22日付）に10位で初登場する快挙を達成した。「トップアルバムセールス」と「トップカレントアルバムセールス」では1位を獲得し、世界的な存在感を証明した。日本での人気も熱く、オリコンの最新チャート（集計期間：11月10日〜16日）では「週間合算アルバムランキング」「週間アルバムランキング」で3位を記録した。タイトル曲『Talk to You』は、Billboard JAPANの急上昇チャート「Hot Shot Songs」で4位にランクインし、ヒットの勢いを続けている。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。