俳優で気象予報士の石原良純（63）が22日、カンテレの情報番組「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に生出演。父石原慎太郎さんの姿が“一人歩き”していることに困惑した。

高市早苗首相は7日の衆院予算委員会で、民主党政権時代に外相を務めた立憲民主党の岡田克也元幹事長に、台湾有事が集団的自衛権行使の対象となる「存立危機事態になり得る」と答弁した。この発言に中国が激しく反発。日本への渡航自粛や水産物の輸入禁止など影響が拡大している。

良純は「石原慎太郎なる政治家がいてね」と、22年に死去した父慎太郎さんの名前を挙げながら、「今いろんなところで切り取りが出て、見てるんだけど、僕にしてみると怖い切り取り方をされている」。自身が思う父の姿とは違うところで一人歩きしていることを懸念した。

衆参両院で議員を務め、運輸相、東京都知事などを歴任した父に「そんなに短絡的な人間ではなかったんですよ。いろんな知見があって、いろんな中で判断をして。首長とかそういうところになったときに総合的に判断して、でも、『これはやるべきだ』『これは止めにかかってくるだろう』と計算してやってたと思っている」と思いを巡らせた上で、高市首相の答弁に「首相は日本のトップだから自己判断しなきゃいけないし、相談相手もいないのかもしれない。だから、慎重というか、今回はミスリードだったんじゃないか」と考えを明かしていた。