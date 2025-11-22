aespaジゼル、ミニスカートからスラリ美脚「憧れる」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/11/22】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が11月20日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びた脚が際立つショットに反響が寄せられている。
【写真】25歳K-POP美女、圧巻スタイル際立つミニスカ姿
ジゼルは、長い廊下で佇む写真を投稿。ミニ丈ボトムスにボリュームのあるブーツを合わせ、ほっそりした美しい脚を披露している。
この投稿に「美人」「可愛い」「憧れる」「理想のスタイル」「綺麗すぎる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆aespaジゼル、ミニ丈ボトムスで美脚披露
◆aespaジゼルの投稿に反響
