笑顔でかわす？嘘をつく？個人情報を探るママ友への、先輩ママの“神対応”【ママリ】
プライベートな情報を根掘り葉掘り聞いてくる相手との付き合い方に頭を抱えるママからのお悩み相談です。子ども同士の関係もあるため簡単に距離を置くこともできず、ストレスを抱えながら付き合いを続けている人も少ないのでは？そんな悩みを抱えるママたちの声と、先輩ママからのアドバイスをご紹介します。
子どもの関係を大切にしつつ、プライバシーも守りたい。そんなジレンマに悩むママから相談が寄せられました。
直接的にお断りするという意見もありました。「お金の話をしたくない」とはっきり伝えたり、「普通そんなこと聞く？？」と疑問を投げかけることで相手に気づかせる方法です。
個人情報の詮索に悩むママが多く、対処法もさまざまでした。子どもの関係を考慮しながらも、家族のプライバシーを守ることの大切さを改めて感じられます。
ママ友との適切な距離感、どこまでが普通？
ママ友で、個人情報をずけずけ聞いてくる人って周りにいますか？
『えっ？？そこまで聞く？』って思うことがなん度もありました。
夫の会社名。
どこの大学、高校か。
仕事は何をしていたのか。
住所の枝番まで。
とにかく、話題がでたら事細かく聞いてきます。
子供同士が仲良いので、一緒にいることも多いのですが、会話の中で、不愉快だな～。失礼じゃない？ってことが多々ありました。
こういうママ友との関係性。みなさん耐えますか？
夫の会社名や学歴、住所の詳細まで根掘り葉掘り聞いてくるママ友にストレスを感じながらも、子ども同士が仲良いために関係を断ち切れずにいる状況です。このような関係をどう処理すべきか、同じ経験を持つママたちからアドバイスが集まりました。
ママたちから寄せられた回答
質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。
距離を置く派「耐えません」
耐えません。笑
さりげなーくフェードアウトします。
分譲マンション住んでるって言ったら「お金無いん？マンションって！笑」と言われたのですが、数年後マンション売って注文住宅を建ててるのを聞きつけて「マンションなんぼで売れたん？」と聞いてきた時はドン引きしました。
家族にもそんなん言わないよ、と…
実際に同じような経験をしたママからは、フェードアウトするべきとの声があがりました。お金に関する詮索はデリケートな問題で、家族にも言わないようなことを平気で聞いてくる神経に疑問を感じる人も多いようです。
はっきり断る派「お金の話はしたくない」
耐えません😇
たまにマイホームの金額探られたりしますが「お金の話をしたくないので」で断ります笑。
「え、普通そんなこと聞く？？（ドン引き）」みたいにいう時もあります。
個人情報を守ることの方が大切だからこそ、きちんと断ることで同じ質問は避けられそうです。
同じ質問で返す派「やばい人にはやばい人返し」
とても不愉快ですよね、、
子供が仲良かったら仲を裂くわけにもいかないですし💦
あとはやばい人にはやばい人返しです😂
同じ事聞いてみてはどうでしょう？
めっちゃ聞いてくるじゃんって言われたらいつも言われてる事を言ってみた！笑。と笑いながら言って反応を見てみるとか、、
相手と同じような質問を投げ返してみるという対処法もあがりました。聞かれて嫌なことは相手も嫌だということを体感してもらい、気づかせるアプローチです。
ママ友との適切な距離感を保つことが大切
はっきりと断る、距離を置く、同じ質問で返すなど、自分に合った方法で対応し、ストレスを溜めすぎないことが大切です。適切な距離感を保ちながら、心地良いママ友関係を築いていきたいですね。
