トレードで阪神への移籍が決まっている伏見寅威捕手が２２日、エスコンで開催された日本ハムのファンフェスに参加。達とのトークショーで、声を詰まらせる場面があった。

達との約３０分のトークショー。野球の話からプライベートまで、軽妙なトークで楽しませたが、最後の最後に感情があふれた。集まったファンと達へのメッセージを求められ「こんなにたくさんの人に来て頂いて、本当にありがとうございます。今年１年間、応援ありがとうございました。知らない人もいるかもしれませんけど（笑）、来年からは阪神タイガースでプレーすることになりました。本当にいい思い出です。本当に…、ありがとうございました」と言葉を詰まらせた。

デビューから全て先発で７連勝のプロ野球記録を樹立した達とは、７勝全てでバッテリーを組んだ。「達も成長すごいしてたんで、心配してないです。沢村賞、取ってください」と激励のメッセージを残した。

伏見は全体のオープニングでも、大型ビジョンに向けて「３年間ありがとう★」と手書きのメッセージ。歓声が上がり、引き揚げる際には拍手が送られていた。