万博記念公園はこのほど、今月２３、２４日および２８日〜２月２１の金、土、日曜、さらに１２月２７〜３０日の計１８日間開催される冬のイベント「イルミナイト万博〜２０２５ ＷＩＮＴＥＲ〜」を今季も開催すると発表した。

今年は“シャンパンゴールド”の輝きが万博記念公園をやさしく包み込みことが特徴。主催者は「太陽の塔を中心に広がる幻想的なイルミネーションと、穏やかな灯（あか）りが織りなすあたたかな光景が、訪れる人々の心を温めます」としている。

また「イルミナイト万博」と同日開催で、同公園内の「お祭り広場」にて、全国からよりすぐりのラーメン店が集まる、こちらも恒例の「第１１回ラーメンＥＸＰＯ ２０２５ ｉｎ 万博公園」が実施される。主催者は「約６０店舗が登場し、できたての一杯で冬の味覚を堪能いただけます」とした。

「イルミナイト万博〜２０２５ ＷＩＮＴＥＲ〜」は午後５〜９時（最終入園８時３０分）、雨天決行、荒天中止。

「第１１回ラーメンＥＸＰＯ ２０２５ ｉｎ 万博公園」は午前１１時〜午後９時（ラストオーダー午後８時３０分）、雨天決行、荒天中止。