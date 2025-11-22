◇FIFA U-17ワールドカップ 準々決勝 オーストリア1-0日本(カタール、3日〜27日)

サッカーU-17の日本代表はワールドカップ準々決勝でオーストリアに敗戦。試合後公式SNSで感謝の写真を投稿しました。

U-17日本代表は今大会グループステージを2勝1分けで首位通過。ノックアウトステージでは南アフリカ、北朝鮮を倒し、準々決勝に進みました。

初のベスト4進出をかけたオーストリアとの一戦では前半、日本は相手ゴールに迫りますが、オーストリアのキーパーに何度も防がれると、後半も開始早々に得点のチャンスを作りましたが得点が奪えません。

すると4分、ショートコーナーからゴールを決められ先制点を奪われます。

日本は後半24分に相手ディフェンスを崩し、浅田大翔選手のシュートまでつなげましたがここも相手ゴールーキーパーに阻まれ、終了間際にPKのピンチを村松秀司選手がスーパーセーブで失点を防ぎましたが、そのまま0-1で敗れました。

試合後、日本代表は公式SNSで「試合をサポートしてくれた全ての方々に感謝を。」とコメントし、きれいに片付けられたロッカールームの写真を投稿。ホワイトボードにはアラビア語と英語、日本語の3か国語で「ありがとう」とメッセージを残しました。

この投稿にファンはから「感動しました」「感謝の気持ち、かっこよすぎ」「グレートチームパフォーマンス」「胸を張って帰ってきて」など健闘をたたえるコメントが寄せられました。