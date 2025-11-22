¶Ó¸ÍÎ¼¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¡¡Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¸ø±é¹µ¤¨¡¡¾å³¤¤Î³¹ËþµÊS¸ø³«¤Ë¡Ö¾å³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ó¸ÍÎ¼¡Ê41¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾å³¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢ÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¼«¿È¤ÎÀëÅÁ¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶Ó¸Í¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾å³¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¶Ó¸Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖN/A¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖTHE MEN IN THE ARENA¡×¾å³¤¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾å³¤ËþµÊ¤Ç¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥é¥¤¥ÖÉ¬¤ºÂçÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¾å³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª³Ú¤·¤¤ÂÚºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÎ¼¤Á¤ã¤ó¥é¥¤¥Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¹¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£