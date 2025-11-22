¡ÈÁÇ´éÈó¸ø³«¡É¤Îtuki.¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¡ßÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¹â¹»À¸¤Ã¤Æ¼Â´¶Í¯¤«¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¡×¡ÖÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¡Ê16¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#tuki¤ÎÆü¾ï¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´é¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¡¢¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ÇÁ´¿È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿tuki.¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¹¤´¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Ã¤Æ¼Â´¶Í¯¤«¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÊÈ´·²¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Á°¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡tuki.¤Ï¸½ºß¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¡¢13ºÐ¤«¤éTikTok¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤òÅê¹Æ¡£³Ú¶Ê¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥µ¥¯¥é¥¥ß¥ï¥¿¥·¡×¡ÖÃÏ¹öÎøÊ¸¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ë¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï7²¯²ó¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè66²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ØÂè75²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ë¼çÂê²Î¡ÖñÙ¥·°¦¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
