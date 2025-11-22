「天皇杯・決勝、町田−神戸」（２２日、国立競技場）

初優勝を目指す町田が、連覇を狙う神戸相手に前半を２点リードで折り返した。昨季はＪ１初挑戦のクラブとして史上最高位となるリーグ３位と躍進。「タイトル獲得」を目標に掲げた今シーズン、有言実行の瞬間が迫っている。

前半６分、左サイドを突破したＭＦ中山雄太のクロスにＦＷ藤尾翔太が頭で押し込んだ。藤尾は仲間と抱き合って喜びを爆発。両手を振り上げて、バックスタンドの町田サポーターをあおった。

さらに同３３分、右サイドからＦＷデュークの絶妙なスルーパスに抜け出したＦＷ相馬勇紀が冷静に左足でネットを揺らして追加点。同杯５試合での失点数がわずか２と、堅守を武器とする町田に大きすぎる２点目が入った。

優勝すれば、１９８９年にトップチームが誕生したクラブにとって、初の栄冠となる。全国高校サッカーの強豪・青森山田高を率い、２３年から指揮を執る黒田剛監督は「決勝の舞台でしっかり勝つことっていうのが、われわれの成長とか、次の世代に町田の名前が刻まれていくということを証明できるタイミングにもなる。相手のことをリスペクトしつつ、胸を借りるつもりでチャレンジャー精神で当たっていきたい」と意気込んでいた。