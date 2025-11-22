コールダックの産卵の瞬間をおさめた動画がSNS上で大きな注目を集めている。



【動画】いきんで卵を産む瞬間が撮れた！

「おはよぉー あ､ゆきちゃんまた卵産んでた ちょうど “いきんで産む瞬間” が撮れた 」



と件の動画を紹介したのは"元保護のコールダックを飼育中の一般飼い主"としてSNS活動するかずたんさん（@KAZUTANN_10）



少しずついきみながら卵を産卵するコールダックのゆきちゃん。鳥なので言葉は伝わらないが、なんとも感動的な光景だ。



かずたんさんにお話を聞いた。



ーーゆきちゃんのプロフィールをお聞かせください。



かずたん：元保護個体で獣医師によると推定1〜2歳とのことです。茨城県の用水路に捨てられていたようで、近隣の方がエサをあげて保護を呼びかけているSNS投稿を見て、神奈川から栃木まで行って保護しました。人にとても慣れている印象で、保護した日に家の中を放すと、ずっと後ろを付いて歩いてきて本当に可愛かったです。



嘴には結束バンドのようなもので縛られた跡があり、虐待されていた可能性があると獣医師からも言われました。性別はメスで、オスより鳴き声が大きいことから、その理由で捨てられてしまったのかもしれません。



ーー何度目の産卵でしょうか？



かずたん：今回で5度目の産卵になります。



ーー卵の扱いは？



かずたん：コールダックはゆきちゃん1羽だけ飼っていますので、卵はすべて無精卵です。頑張って産んだものなので捨てられず、普通に食べています。高カロリーのため、毎日ではなく、時々いただく程度です。



ーー投稿に大きな反響がありました。



かずたん：まさかの大きな反響で、とても驚きました。普段なかなか見る機会がない内容だと思いますし、卵は決して“簡単に楽して産むものではない”ということを知っていただけたのは良かったと感じています。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「普段簡単に割って食べてる卵もこうした苦労のおかげなんだと思うともっと感謝しなければいけないね」

「こんなに一生懸命いきんで産んでるところを見てしまうと、ニワトリも毎回こんなふうに産んでるのだなと改めて気付かされた。毎日食べてごめんなさい」

「こんな一生懸命産むのわかったら 卵は…命や 卵高い〜言う人は、産卵の瞬間見てほしい」



など数々の感激の声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはこの光景を見てどのように感じただろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）