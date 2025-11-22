「辛ラーメン ブラック」が電子レンジ調理対応品にリニューアル - もちもち食感の麺に濃厚＆旨辛なWスープ
農心ジャパンは11月24日、「辛ラーメン」シリーズの新製品「辛ラーメン ブラック カップ」(オープン価格)を全国の一部コンビニエンスストア限定で発売する。
「辛ラーメン ブラック カップ」(オープン価格)
濃厚でコクのある"特製豚骨スープ"と、厳選した唐辛子にオリジナルスパイスを加えた"特製辛味スープ"のWスープが特長のプレミアムタイプ「辛ラーメン ブラック」が、電子レンジ調理にも対応したカップタイプとしてリニューアル登場する。
「辛ラーメン ブラック カップ」(オープン価格)
もちもち食感の中太麺と、程よく辛いスープが絶妙に絡み合う一杯。話題の「辛ラーメン トゥーンバ」でも好評の電子レンジ調理は、手軽なカップタイプでありながら、まるで"鍋でじっくり煮込んだようなもちもち食感の麺"を味わうことができる。
電子レンジ調理
調理方法は電子レンジ調理と熱湯調理の2通りに対応する。電子レンジ調理は、フタをすべてはがして麺の上に粉末スープ2種を入れ、お湯330mlを内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで3分または600Wで2分40秒加熱。よく混ぜれば完成となる。
熱湯調理
熱湯調理は、粉末スープを2種入れ、熱湯330mlを内側の線まで注いでフタをし、4分後によく混ぜて仕上げる方法となる。
「辛ラーメン ブラック カップ」(オープン価格)
