¡¡³©Àî¾Þºî²È¤ÎÀî¾åÌ¤±Ç»Ò(49)¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï½¸±Ñ¼Ò»Í¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ø¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ²º¤ä¤«¤Ç¤è¤¤¤ª¼°¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë»É·ãÅª¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¥¯¡¼¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÞ¯Íî¡ª¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÎï¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Àî¾å¤Ï2008Ç¯¤Ë¡ÖÆý¤ÈÍñ¡×(Ê¸éº½Õ½©)¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11Ç¯¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¿¿ÌëÃæ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¤¬Á´ÊÆÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£É×¤â³©Àî¾Þºî²È¤Î°¤ÉôÏÂ½Å(57)¡£