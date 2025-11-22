¡ÖËÜÅö¤Ï´ÔÎñ¤Î»þ¤Ë¤³¤ì¤ò¡Ä¡×54ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¼Å¤Öà¤ª·»¤Á¤ã¤óÃ£áÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³»Ñ¤Ç¡Ä¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö°ìÈÖ²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×
Âå¡¹°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó(µýÇ¯54)¤ò¼Å¤Öà¤ª·»¤Á¤ã¤óÃ£á¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ãæ»³¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖFLYING KIDS¡×¤ÎÉÍºêµ®»Ê(60)¡£
¡¡1994Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡×(TBS)¤ÇÃæ»³¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Î·»¤ò±é¤¸¤¿¡¢Ä¹ÃËÌò¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù(62)¡¢¼¡ÃËÌò¤ÎÉÍºê¡¢3ÃËÌò¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTo Be Continued¡×¤Î²¬ÅÄ¹ÀÚö(60)¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿ÊÉÃ«ÄðÇ·¤µ¤ó¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤ËÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â5¿Í¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈà½÷¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤¿¸å¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë»ä¤È¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î´ÔÎñ¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿Ž¡´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÃåÍÑ¤·¤¿ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÂç¹õÆ¬¶Ò¡£¤³¤ì¤ÏÊÉÃ«¤µ¤ó¤¬´ÔÎñ¤Î»þÃå¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÊÉÃ«¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÃæ»³¤µ¤ó¤Î´ÔÎñ¤Î»þ¤Ë¤â¤³¤ì¤òÃå¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤º¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ºÐ¾å¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó4¿Í¤Ï¸µµ¤¤Ç¤Þ¤À¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÂç¹õÆ¬¶Ò¤òÉÍºê¡¢²¬ÅÄ¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¡¢ºÇ¶á¤â¤¦¤¸¤1Ç¯¤«¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤óÃ£¤¬ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÂ·¤Ã¤Æ¤¿4¿Í¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î3¿Í¤¬Â·¤¦¤È⋯¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Á¥ã¥ó¥³¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÃå¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£