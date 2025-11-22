¡Ö¤µ¤¾¤«¤·ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤Ã¡×31ºÐ¥¢¥ÊàÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥Èá
¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¤ÇÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£°æÍ§Íý·Ã(31)¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Capri Blue¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹âµé¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¥«¥×¥êÅç¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÄ¤¤ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÈÈ©¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿³¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¿åÃå¤À¤Í¡ª¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¬¡¼¥ë¡¢Á´¤¯¤ª¤ó¤Ê¤¸¤ÎÃå¤Æ¤ÆÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡¡ºä¤È²Ö¤ÈÇ¤ÎÂ¿¤¤³¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡¡¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¤Ã¡×¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤µ¤¾¤«¤·ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤µ¤¾¤«¤·ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2016Ç¯¤ËÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢21Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£