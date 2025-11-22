¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ö»ä¤äÌ¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡×ÆÍÁ³¤Î¾×·âÈ¯É½¤«¤é1Ç¯¡Ä¸µAKB¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼à²£ÊÂ¤Ó2Sá¤Ë¡Ö39ºÐ¤Ê¤Î!?¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈåºÎï¡×¤ÎÀ¼¡¡¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»Ñ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºòÇ¯¡¢¸òºÝÃæ¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢39ºÐ¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼á»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥É¥é¥ÞÏÈ¡Ö¥É¥é¥É¥éÂçºîÀï¡×(ÆüÍË¸áÁ°0»þ30Ê¬)¤ÎÂè1ÃÆ¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Þ¤Ç30Ê¬¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡22Æü¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Þ¤Ç30Ê¬¡×¤Ï¡¢4¿Í¤Î»ëÅÀ¤¬4ÏÃ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍí¤ß¹ç¤¦åÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥ÕADÌò¤Î½÷Í¥¤ÎÉðÅÄÎèÆà¡¢Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤Î¼ÄÅÄ¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼Ìò¤ÎÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ½ß¡¢Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï±é²Î²Î¼êÌò¤Î¾®ÂôÏÂµÁ¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¦¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿30Ê¬¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÉðÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò39ºÐ!?¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¼ÄÅÄ¤Ï2013Ç¯7·î¤ËAKB48¤òÂ´¶È¡£19Ç¯¤ËÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¢20Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¤Ò¤È¤ÄÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¸½ºß»ä¤Ë¤Ï¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤äÌ¼¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÂº·É¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£