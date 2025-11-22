＜速報＞松山英樹は3日目「68」 暫定10位でホールアウト
＜ダンロップフェニックス 3日目◇22日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。2014年大会覇者の松山英樹は4バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル5アンダー・10位タイでホールアウトしている。
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
トータル10アンダー・単独首位に塚田よおすけ。1打差2位にイ・サンヒ（韓国）、2打差3位に長野泰雅、3打差4位タイには前田光史朗とニール・シプリー（米国）が続いている。石川遼はトータル4アンダー・13位タイで後半をプレー中。2週連続優勝がかかる金子駆大はトータル3アンダー・20位タイでラウンドを終えている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 3日目のリーダーボード
シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
大王製紙エリエールレディス 3日目の結果
左手首の掌屈で安定感抜群！ 石川遼のドライバースイング
畑岡奈紗が3位キープ 米国女子最終戦のリーダーボード
〈写真〉松山英樹の最新スイング クラブを高く上げて飛距離アップしている!?
トータル10アンダー・単独首位に塚田よおすけ。1打差2位にイ・サンヒ（韓国）、2打差3位に長野泰雅、3打差4位タイには前田光史朗とニール・シプリー（米国）が続いている。石川遼はトータル4アンダー・13位タイで後半をプレー中。2週連続優勝がかかる金子駆大はトータル3アンダー・20位タイでラウンドを終えている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 3日目のリーダーボード
シード獲得か？QT行きか？ 国内男子崖っぷちランキング2025
大王製紙エリエールレディス 3日目の結果
左手首の掌屈で安定感抜群！ 石川遼のドライバースイング
畑岡奈紗が3位キープ 米国女子最終戦のリーダーボード