岩井千怜がラウンド中に生歌披露「歌ってもいい？」 英語インタビューに挑戦で米絶賛
＜CMEグループ・ツアー選手権 2日目◇21日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞“岩井千怜”の名前が知れ渡った一日かもしれない。ブルックス・ヘンダーソン（カナダ）との2サムで回った2日目、米放送局ではこの組を注目組としてピックアップ。千怜はラウンド中にフェアウェイを歩きながらテレビリポーターの質問に応じる“ウォーク＆トーク”に「初めて」挑戦した。
【動画】リポーターも満面スマイル 岩井千怜の生歌
英語を積極的に学び、自ら使いにいくスタイルのルーキーは、米テレビリポーターからの『（優勝賞金）400万ドルを何に使う？』『ボールとキャディバッグに入っている75という数字の意味は？』『オフに何をする？』という質問にスラスラと回答。「きょうの質問は簡単でした。聞き取れた（笑）」。英語での受け答えは、もはや岩井姉妹の“日常”になりつつある。そして最後、ふいに「歌を歌ってもいい？」とひとこと。『もちろん！』とマイクを向けられると、千怜はジャクソン5の『I Want You Back』をノリノリで歌い始めた。大好きな男性グループBE:FIRSTがカバーしたことで知った曲。「頭の中にずっとこの歌があったのでみんなにシェアしたいな、って思って。でも緊張しすぎて歌詞がまったく出てこなかったです（笑）」。鼻歌交じりのパフォーマンスにリポーターも大喜び。この映像を見た米ツアー関係者、米記者誰もが『彼女はエンターテイナーだね！』と賛辞を送っていた。「日本も（ウォーク＆トークが）あったら楽しいだろうなと思いました。選手寄りのスタンスできてくれるので、そんなに苦ではないです。パフォーマンスを通じて知ってくれる人も増えてくれたらうれしい」。ちなみに、初日には双子の姉・明愛もウォーク＆トークに挑戦していたという。さすがに歌ってはいないようだが…。この日のスコアは「71」。パーを並べ続けて迎えた9番で2打目がダフって池に入り、ダブルボギーを喫した。それでも11番からの3連続バーディなどで挽回。「ゴルフは何があるか分からないですね。ボギーやダボでスイッチを切り替えられるのもゴルフだし、『それさえなかったら』と上がって後悔するのもゴルフ」としみじみと話した。7位スタートからトータル5アンダー・21位タイに後退した。「やっぱり伸ばし合いになる。バーディを獲ることを目標にして頑張りたい」。プレーはもちろん、マイクパフォーマンスにも目が離せない。（文・笠井あかり）
