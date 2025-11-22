日本実業団陸上競技連合が22日、第45回全日本実業団女子駅伝（クイーンズ駅伝）のスタートリストを発表した。

陸上女子1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣来（22＝三井住友海上）は3区でエントリーされた。

3区はエース区間とも言われる6区間最長の10・6キロで、JP日本郵政グループは東京五輪代表の広中璃梨佳、積水化学は佐藤早也伽、天満屋は女子マラソンの日本記録保持者・前田穂南など実力者がひしめき合っている。

また昨年2区で区間新記録を達成した積水化学・山本有真が1区に。連覇を狙うJP日本郵政グループが新人の谷本七星を抜てきしたことから「名城大学」対決が実現した。

一方で、「補欠」にも実力者の名前が並んだ。JP日本郵政グループは鈴木亜由子、積水化学は新谷仁美、資生堂も一山麻緒が補欠で、スタートまでの変更も考えられそうだ。

クイーンズ駅伝は、前回大会で8位までに入った8チーム（JP日本郵政グループ、積水化学、しまむら、パナソニック、エディオン、岩谷産業、第一生命グループ、資生堂）と、予選会（プリンセス駅伝）を勝ち上がった16チーム（三井住友海上、スターツ、天満屋、京セラ、シスメックス、ユニクロ、ルートインホテルズ、ユニバーサルエンターテインメント、豊田自動織機、大塚製薬、肥後銀行、ノーリツ、東京メトロ、ダイハツ、クラフティア、愛媛銀行）の合計24チームで争われる。