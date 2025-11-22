ｉＰＳ細胞を用いた再生医療を、２０１４年９月に世界で初めて受けた目の病気の患者について、手術を実施した神戸市立神戸アイセンター病院などのチームは、術後１０年たっても細胞はがん化しなかったとする研究成果をまとめた。

ｉＰＳ細胞は、がん化のリスクが懸念されていたが、長期間の安全性を示す根拠の一つになり得る。実用化に向けて追い風となりそうだ。

手術は、同病院（当時は先端医療センター病院）と理化学研究所が臨床研究として実施した。患者は当時７０歳代だった女性で、「加齢黄斑変性」を患っていた。既存の治療を実施したが、視力の回復が見込めず、失明の可能性があった。

臨床研究では、女性から皮膚の細胞を採取。遺伝子を組み入れてｉＰＳ細胞を作り、網膜細胞に変化させた。シート状（長さ３ミリ、幅１・３ミリ）にして患者の右目に移植した。

経過観察を続けた結果、２４年１１月時点で女性の網膜にはがんが確認されず、手術時に０・０９だった視力もほぼ維持された。栗本康夫・同病院長（眼科学）は「長期間の安全性と有効性が示せたと考えている」と話している。研究成果は１２月５日、東京で開かれる日本網膜硝子体学会で発表される。

ｉＰＳ細胞を巡っては、期間短縮などを目的に１７年以降、患者以外の細胞であらかじめ作製し備蓄するようになった。チームによると、こうして作った網膜細胞はこれまで１１人に移植され、いずれもがん化は確認されていないという。

目の再生医療に詳しい坪田一男・慶応大名誉教授（眼科学）の話「ｉＰＳ細胞を使った再生医療は、様々な分野で実施されていて、今回の成果は全体の研究を後押しすると言える。治療を待つ患者にとって希望となる」

◆加齢黄斑変性＝網膜の中心部「黄斑」の一部が傷つき、視力が低下したり、物がゆがんで見えたりする病気。国内の失明原因の第４位。２００７年の調査に基づき、５０歳以上で約７０万人の患者がいると推計された。