政府は、日本のマンガを網羅する国内資本の海外向け配信プラットフォームを作るため、産官学のコンソーシアム（共同事業体）を設立する。

マンガを扱う世界的に有力な配信サービスはまだなく、国内の事業者が主導権を握ることで、人気の高い日本のマンガのさらなる海外需要の掘り起こしを狙う。

コンソーシアムは、出版社や配信事業者、業界関係団体、大学、研究機関などに参加を呼びかけ、国内の出版社が参加する統一的な配信サービスの構築を目指す。世界的に有名な作品からマニア向けや新人の作品まであらゆるマンガを取りそろえることで、需要の開拓と市場占有率を高める。

経済産業省によると、マンガが大きな割合を占める出版物の２０２２年の海外売上額は約３２００億円だが、国内の出版社やマンガ家などが手にするライセンス収入は約２５６億円にとどまり、収益の多くは海外企業に流出しているという。新たな配信サービスには、国内への収益増につながる仕組み作りも期待される。

さらに、日本のコミックは海外へ十分に流通しておらず、作品の多くは手軽に利用できる海賊版サイトを通して読まれている。その被害額は２０〜２３年の４年間で約２兆円と推計されている。正規版を扱う配信サービスを普及させることは、海賊版の根絶にもつながる。

コンソーシアムは、海外配信に欠かせない多言語化のため、翻訳ＡＩ（人工知能）の活用や高度な翻訳を行う人材の育成を支援する。官民の連携を強化し、海外でのマンガ展の企画や見本市への出展も手助けする。

文化芸術活動基盤強化基金（クリエイター支援基金）を活用した取り組みで、政府は２５年度補正予算案に同基金へ１７５億円の積み増しを計上する。

政府は、アニメやマンガ、ゲームなどのコンテンツ産業を基幹産業に位置づけ、海外売上額を２３年の約５・８兆円から、３３年までに２０兆円に拡大する目標を掲げている。