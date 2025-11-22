文部科学省は、公立高校の放課後や夏休みなどに、生徒の学習や進学・就職などをサポートする実証事業を、全都道府県で始める方針を固めた。

２０２６年度から、私立高も授業料が実質無償化され、公立高の人気低下や格差拡大が懸念されていることから、公立高生徒への支援を強化する。

今年度から、公立高の年間授業料に相当する１１万８８００円の就学支援金について、所得制限が撤廃され、高校生のいる全世帯が支給対象となった。来年度からは、私立高生のいる世帯への支給額の上限が年４５万７０００円（私立高授業料の全国平均額）に引き上げられる。施設が整い、進学指導が手厚い私立高の人気が高まり、公立高離れが進むと指摘されている。

実証事業では都道府県教育委員会が、モデルとなる公立高を選定。塾や退職教員、大学生らの協力を得て放課後や長期休業中などに生徒の学習支援に取り組む。

具体的には、▽大学入試に対応したレベルの高い学習▽基礎学力の定着に向けた指導▽大学や高等専門学校が協力する探究活動▽就職希望者への検定試験対策や面接指導――などを想定。文科省は今年度の補正予算案に実証事業のための約９億円を盛り込み、各都道府県に２０００万円程度を配分する方針だ。

実証事業は来年度にも始め、効果を検証。２７年度からは自治体向けに高校改革のための交付金を新設して支援を拡大する予定だ。

高校授業料の実質無償化で、私立高に子どもを通わせる高所得世帯が負担軽減分を塾代などに回し、学力や進学機会の格差がさらに拡大する懸念がある。

家庭の所得差は、子どもの学力に影響する。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が２２年に実施したＰＩＳＡ（国際学習到達度調査）で、日本の高校１年生は数学的リテラシーで、家庭の社会経済文化的状況が厳しい下位２５％の生徒のスコアが４９４点だったのに対し、上位２５％は５７５点で、８１点の開きがあった。

文科省は、保護者の所得にかかわらず生徒一人ひとりが希望する進学や就職ができるように支援を強化する考えだ。