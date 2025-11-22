【ケンタッキー】冬限定の大容量パック「ウィンターバーレル」発売 - チキン＋サイドメニューが選べて最大1270円お得
ケンタッキー・フライド・チキンは11月26日、期間限定「ウィンターバーレル」(10ピース3,490円、12ピース4,190円)を全国の店舗で発売する。
「ウィンターバーレル」イメージ
同商品は、「オリジナルチキン」をバーレルにたっぷり詰め、好きなサイドメニューと自由に組み合わせられるボリューム満点の商品。期間限定で最大1,270円おトクに楽しめる。サイドメニューは、「ポテト(S)」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー(S)」の5種類。容量は気分やシーンに合わせて選べるよう、10ピースと12ピースの2種類を用意した。
「ウィンターバーレル」(10ピース3,490円、12ピース4,190円)
さらに、同商品を購入すると、ポテト(S)2個、ビスケット2個、カーネルクリスピー2ピース、チョコパイ2個、またはコールスロー(S)2個をそれぞれ390円でいくつでも追加購入できる。
追加でおトク(各2個390円)
