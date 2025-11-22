【世界で最もおいしい料理】松屋から「マッサマンカレー」が再登場 - 芳醇なカレーソースにごろごろチキン
松屋フーズは11月25日、「マッサマンカレー」(980円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。
多くの要望を受け、人気商品が再び登場する。マッサマンカレーは、「世界でもっともおいしい料理」とも称されるタイ発祥の名物料理。濃厚なココナッツミルクの甘みとコク、スパイスの芳醇な香り引き立つカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろ感たっぷりの鶏肉を加えて松屋流に仕上げた。店内飲食の場合は、みそ汁が無料でつく。「マッサマンカレー野菜セット」(1,080円)や、単品の「マッサマンカレー」(860円)も用意している。持ち帰りも可能であり、持ち帰りの場合はみそ汁が別料金となる。さらに、玉子をプラスしてまろやかな味わいを楽しむなど、好みのサイドメニューを追加してアレンジも楽しめる。
