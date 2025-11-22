元モー娘。メンバー、歴代MVとの比較ショット公開「ずっと綺麗」「エモい」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/11/22】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が11月20日、自身のInstagramを更新。過去の自分と並んだ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元モー娘。「ずっと綺麗」歴代MVとの比較ショット
現在、モー娘。として活動している牧野真莉愛・山崎愛生（※「崎」は正式には「たつさき」）とともにフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演した飯田。今回、「火曜日放送のフジテレビ『ぽかぽか』のクイズコーナーで作っていただいた歴代MVの私のワンショットパネル」と同番組で作成されたパネルを紹介。飯田のソロショットを並べたパネルの横に立ち、笑顔を見せた1枚を披露している。
この投稿に「もちろん全部わかる」「ずっと綺麗」「エモい」「どの写真も懐かしい」「今も昔も変わってなくて美しい」とコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆飯田圭織、歴代MVのワンショット公開
◆飯田圭織の投稿に反響
