京都市と京都市観光協会（ＤＭＯ ＫＹＯＴＯ）はこのほど、来年１月から３月にかけて、ＪＲグループ６社と連携したデスティネーションキャンペーンとして「京の冬の旅」を実施すると発表した。

昭和４２（１９６７）年１月に始まった「京の冬の旅」は、令和８年（２０２６）に第６０回を迎える。今回は来年１月から放送されるＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の主人公・豊臣秀長と兄・秀吉ゆかりの地をテーマに、１５件の貴重な非公開文化財を特別公開する。

また、定期観光バスやタクシーで巡る特別コースのほか、京都の歴史や文化をより深く楽しめる体験プラン、６０回記念の特別企画など、多彩で充実した内容で展開する。

キャンペーン期間中、ＪＲグループの主な駅・車内ポスターに、千家十職塗師の中村宗哲氏、陶芸家の諏訪蘇山氏が出演。京の文化の魅力を紹介する。

主催者は「キャンペーンは『京都観光行動基準（京都観光モラル）』の理念に基づき、市民の暮らしと観光の調和を大切にしながら、訪れる方にも心地よく質の高い冬の京都をお届けします」と記述。インバウンドを中心に京都へ多くの観光客が訪れることで引き起こされる“観光公害”にも配慮した取り組みを強調している。