「彼らが決めること。彼らが出場すると決断したらサポートする」

ドジャースのロバーツ監督はこう言っている。「彼ら」とはワールドシリーズ制覇に貢献した大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）のこと。来年3月のWBCに関してだ。

しかし、この発言、額面通りには受け取れない。WBCの主催は大リーグ機構（MLB）と大リーグ選手会。メジャー球団は大会に協力する立場にあるだけに、表立って選手の派遣に異を唱えるわけにはいかない。あくまでも選手が自分の意思で決めたという体にするしかないのだ。

山本はチームの先発でただひとりシーズンを通してローテーションを守ったうえ、ワールドシリーズ第7戦は中0日でリリーフ登板。疲労残りは明らかだ。佐々木にしても、先発復帰に向けた調整がある。出場の可能性があるとすれば大谷だが、結論はまだ出ていない。本人は優勝した前回大会後に「また出たい」と話したし、今春のキャンプ中に日本代表の井端監督から挨拶を受けたときも「選ばれれば光栄」とコメントした。

だが、ドジャースは大谷の派遣に前向きではない。ロバーツ監督は「ショウヘイは故障から復帰して多くのイニングを投げた。選手をケガから守るために、26年シーズンに向けてしっかりと休養をとって欲しい」「私としてもドジャースとしても投げないことがベスト」と言ったことがある。これは球団の本音だ。

「WBCだけじゃありません。シーズン中の投手起用にしても、大谷と球団の考えは異なる」と特派員のひとりがこう続ける。

「大谷は来季、投手として開幕から通常のローテでフル回転するつもりです。けれども、ゴームズGMは『今年と比べると通常に近い起用法になるだろうが、流動的になる可能性もある』と含みをもたせています。来季は手術明け2年目だし、投手起用には慎重を期す必要がある、通常の中5、6日以上に間隔を空けた起用法になるかもしれないということです。ただ、大谷も最終的には球団の意向に従うしかないでしょう。エンゼルスと違って、ドジャースはワールドシリーズで勝つことが最終目的。大谷も『あと8回』ワールドシリーズで勝つことが目標ですからね。フロントや首脳陣の選手起用によって、ドジャースは結果を出し続けているわけですから」

大谷が今季、3年連続本塁打王に2本差に迫った161試合目を欠場したのは球団の意向が大きかった。プレーオフに向けてコンディションを整える必要があるという球団の判断に、大谷が従ったのだ。

