◆第１０５回 天皇杯▽決勝 神戸―町田（２２日・国立）

天皇杯連覇を目指す神戸は、前半を２点ビハインドで終えた。

先発メンバーには、準決勝・広島戦（パナスタ）と同じ１１人が並んだ。広島と同じく、強度が大前提にある町田。試合開始から肉弾戦の色が濃い展開となった。前半６分、警戒していたスローインからピンチを招き、クロスを頭で押し込まれて先制を許した。少し落ち着かせながら、試合を進めると、同２２分。宮代大聖、井手口陽介、酒井高徳と渡り、クロスを送る。相手ＤＦにクリアされるが、そのボールに詰めていた井手口が左足を合わせてシュートを放った。相手ＧＫにセーブされるが、徐々に攻撃の形をつくっていく。町田の前からのプレスと５バックに圧力を受けながら、サイドにボールを展開してチャンスメイク。中盤でボールを奪い、ショートカウンターにつなげるいつもの形でゴールに迫った。

流れをつかめてきた同３２分、中盤の攻防で奪われてから最終ラインへパスを通される。受けた相馬勇紀に決められ、追加点を献上した。その後はなかなかシュートまでいけない時間帯が続き、スコアはそのままで前半が終了。国内のチーム相手に前半で２点を先制されたのは５月２５日の清水戦（２●３、アイスタ）以来。ＦＷ大迫勇也という切り札を残しながら、劇勝での連覇に向けて後半を迎える。