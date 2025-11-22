「競輪祭・Ｇ１」（２２日、小倉）

今シリーズでは「シンデレラチャレンジｉｎ競輪祭」と銘打って、場内からＹｏｕＴｕｂｅライブを配信中。ＭＣの橋本悠督、サブＭＣのまーちん、元競輪選手でアドバイザーの片山彰氏、内田浩司氏と一緒に出演し、シンデレラチャレンジを展開しているのが、グラビアアイドルでプロ雀士の黒瀬ゆい。１日１万円の軍資金を元手に、６日間でどこまで増やせるかに挑んでいる。

ＭＣの橋本によると「３日目までは４万９０００円。まあまあなんじゃないですか。２日目に爆発しましたから」と黒瀬の奮闘ぶりを明かす。競輪初心者ながらも、きっちりと収支をプラスにできているのは素晴らしいが、ここから後半３日間は９車立てレースばかりで、難解を極める。元選手や解説者などが務めるアドバイザーをかなり頼っているそうで、３日目までは「高木真備さんがガールズケイリンで頼りになりました」と明かす。あとは「ＣＳ放送に出ている武田圭二さん（コンドル出版）、黒田ふみかさん（スペースエンジェル）にもお世話になりました」と語っていた。

プロ雀士としても活動する黒瀬は、グラビアアイドルや俳優としても奮闘している。「今年のミスＦＬＡＳＨでＴＩＦ賞でした。あと、来年２月にはアイドルグループに加入します。詳細はまだ明かせないんですけど、赤色担当なんですよ。みんなを赤に染めたいです」と満面の笑みで語っていた。