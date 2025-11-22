柔道女子で金２つを含む５大会連続メダル獲得の谷亮子さんが２２日、自身のインスタグラムに新規投稿。東京ドームで２１日に行われた長嶋茂雄さんのお別れの会に出席したことをつづり、次女・三奈さんとの２ショットをアップした。

谷さんは「三奈ちゃん、長嶋さんと親子瓜二つで本当に多くのみなさんから愛されています 英雄長嶋茂雄さんをすぐ側で支え続けて来た三奈ちゃん。お別れの会も東京ドームごと巨大なオーラで纏ってしまう長嶋さんらしい素晴らしい会でした」とつづった。

その上で「三奈ちゃんとは、私が１５歳の時から仲良くしていただいていますが三奈ちゃんの優しさと明るい笑顔はずっと変わらない そしていつも楽しい時間となるあのエネルギーはどこから来るのだろうきっと長嶋さんからも美しい心を受け継いでいると感じます」と記した谷亮子さん。長嶋さんが亡くなった際、谷夫妻が自宅に弔問に訪れると三奈さんが「亮子ちゃん！」と声をあげて出迎えたシーンもあった。

「三奈ちゃん、落ち着いたらおかっぱーずで美味しいお食事に行きましょうね」と谷亮子さん。父を支え、葬儀・告別式では喪主を務めた三奈さんを気遣っていた。