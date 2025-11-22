北村匠海が主演を務め、宮沢りえ、永瀬正敏が共演する映画『しびれ』2026年に劇場公開されることが決定した。

本作は、新藤兼人賞をはじめ数々の映画賞新人賞に選ばれた映画『佐々木、イン、マイマイン』や『若き見知らぬ者たち』など、“現実に抗いながらも何かを掴もうとする若者の青春”を見つめてきた内山拓也監督が、構想に十余年をかけたオリジナル脚本の自伝的作品。凍てつく冬の新潟を舞台に、居場所とアイデンティティを模索する少年の物語が描かれる。

曇天に覆われ、大きな波がうねる日本海沿いの町に暮らす少年・大地は、幼少期に暴君のようだった父の影響から言葉を発しない。今は母の亜樹と雑居ビル屋上のプレハブで暮らしているが、水商売で稼ぐ亜樹はほとんど家に帰らず、生活は苦しい。やがて亜樹とともに叔母の家に身を寄せるが、どこにも居場所はなく、ひとりで過ごしては内気になっていった。そんな中、大地は父の行方を求めて生家を訪ねることを決意。これを境に、彼の運命は大きく揺らいでいく。心のよるべなき貧困、誰にも見つからぬように生きる孤独の中のささやかな救い、憎くて愛しい母への複雑な感情。流されるままに生きているようで、歩みを止めない大地。そんな彼がかすかな光を手繰り寄せ、息をのむような大きな愛を知るまでの20年間が、徹底した少年の視点で綴られていく。

自分のもとを離れた父への静かな怒り、自分を育てた母に対し、憎しみと愛、相反する感情に揺れる青年期の大地を北村が演じ、大地の母・亜樹を宮沢、大地の父・大原を永瀬がそれぞれ演じる。そのほか、少年期の大地役を、榎本司、加藤庵次、穐本陽月の3人が務める。

東京フィルメックス・コンペティションに選出された本作は、本日11月22日にワールドプレミアを迎える。あわせて東京フィルメックス用に作られたポスタービジュアルも公開。“しびれ”という手書きのタイトルがダイナミックに配置され、大地（北村匠海）が何かを決意したように、まっすぐにこちらを見据える様子が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）