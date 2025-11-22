中山忍、30年前にガメラを“カメ扱い”で怒られる 金子修介監督が「カメじゃありません！ガメラはガメラなんです！」
俳優の中山忍（52）、金子修介監督が22日、東京・丸の内ピカデリー ドルビーシネマで行われた映画『ガメラ 大怪獣空中決戦』（1995年）の4K HDR ドルビーシネマ復活上映の舞台あいさつに登壇した。
【写真】さわやかなブルーのロングドレス姿の中山忍
中山は、鳥類学者の長峰真弓役を演じ、日本アカデミー賞優秀助演女優賞に輝いた。MCが「カメがモチーフ」という話題を出すと、金子監督は「最初の設定はカメという生物はいない設定でやっている」ときっぱり。中山は「そうなんです。撮影当初、30年前に監督と初めてお話させてもらった時に『ガメラは緑の血を流すカメがクルクル回るヤツですよね』と言ったら、すごく怒られたんです。『あれはカメじゃありません！ガメラはガメラなんです！』と」と若気の至りトークをして懐かしんだ。
1965年（昭和40年）11月27日に公開された怪獣映画『大怪獣ガメラ』（大映）。昭和に計8作品、平成に4作品が製作され、2023年にはアニメ版が登場するなど、ガメラは世代を超えて国内外のファンに愛され続けてきた。今年、生誕60周年を迎えるにあたり、【ガメラ生誕60周年プロジェクト】が始動。
その一環で、「平成ガメラ3部作」のドルビーシネマによる復活上映を実施。上映されるのは金子修介監督、特技監督・樋口真嗣、脚本・伊藤和典のタッグによって誕生した『ガメラ 大怪獣空中決戦』、『ガメラ2 レギオン襲来』（1996年）、『ガメラ3 邪神＜イリス＞覚醒』（1999年）の3作品となる。
