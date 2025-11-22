今年の冬は、気温の変化が大きいでしょう。本来の冬の寒さを忘れてしまうような日もありますが、急に寒くなることが度々ありそうです。日本海側では、局地的な大雪に注意が必要です。

今年の冬は急な寒さに注意

今年の冬は、気温の変化が大きいでしょう。南風が吹いたり、穏やかに晴れたりして、本来の冬の寒さを忘れてしまいそうな日がありそうです。かと思ったら、急に冷たい北風や西風が吹き、気温が一気に下がることが度々あるでしょう。

日本海側は局地的な大雪に注意

今年の冬は、季節風が吹きつける時期があり、北陸や山陰など日本海側では、局地的な大雪に注意が必要です。

なぜ気温の変化が大きくなる?

一番上の図は、12月から2月の地上気圧の予想です。北日本付近は濃い青色のエリアで、いつもの年より気圧が低いことを示しています。

このことから、今年の冬は、冬型の気圧配置が持続しにくく、北日本付近を度々低気圧が通過するといえそうです。



低気圧には、風が反時計回りに吹き込みます。南風が吹くときは、日本付近は、南の海上の比較的暖かい空気に覆われます。北風が吹くときは、大陸の冷たい空気が流れ込みます。低気圧が北日本付近を東へ進むと、風向きが変わるため、気温の変化が大きくなります。

昨年の冬の振り返り 1月から2月は気温の変化が大きかった

昨年の冬は、12月は季節風が吹きつける日が多く、19日に東京や大阪で初雪となりました。東京では、8シーズンぶりに12月中旬までに初雪が観測されました。



1月になると、季節風は持続することがなくなり、22日は、なんと全国的に3月並みの暖かさになりました。

寒さが緩んだのは束の間で、次第に九州など西日本を中心に、冷たい西風が吹くようになりました。28日には福岡市の最高気温は5℃台に留まるなど、一気に真冬の寒さに戻った所もありました。



2月になると、季節風は九州など西日本を中心に吹くようになりました。4日から8日頃にかけては、北海道の西の低気圧が大陸の冷たい空気を引き込み、日本海で雪雲が発生、この雪雲は本州を中心に流れ込み続けました。新潟市で、日降雪量が2月の観測史上1位の値を更新するなど、日本海側では、市街地でも大雪になりました。北海道では、大雪に見舞われたのは日本海側ではなく、太平洋側でした。南よりの風が吹き、十勝地方を中心に大雪になりました。



昨年の冬は、1月から2月に気温の変化が大きくなり、九州から関東では度々極端な寒さになることもありました。一方で、東北や北海道では寒さが緩むことが多くなりました。