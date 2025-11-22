―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から21日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8746> ｕｎｂａｎｋ 　東Ｓ 　 -46.68 　 11/14　　上期　　　 31.58
<298A> ＧＶＡテック 　東Ｇ 　 -36.56 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮
<247A> Ａｉロボ 　　　東Ｇ 　 -35.71 　 11/14　　上期　　　-40.91
<5587> インバＰＦ 　　東Ｇ 　 -30.83 　 11/14　本決算　　　 18.28
<153A> カウリス 　　　東Ｇ 　 -30.69 　 11/14　　　3Q　　　 20.07

<2134> 北浜ＣＰ 　　　東Ｓ 　 -30.23 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<7694> いつも 　　　　東Ｇ 　 -29.41 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<5998> アドバネクス 　東Ｓ 　 -29.08 　 11/14　　上期　　　　黒転
<4438> Ｗｅｌｂｙ 　　東Ｇ 　 -27.62 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮
<6347> プラコー 　　　東Ｓ 　 -27.02 　 11/14　　上期　　　　赤縮

<3133> 海帆 　　　　　東Ｇ 　 -23.77 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<4019> スタメン 　　　東Ｇ 　 -23.66 　 11/14　　　3Q　　　 -3.03
<6203> 豊和工 　　　　東Ｓ 　 -22.81 　 11/14　　上期　　　-40.67
<6276> シリウスＶ 　　東Ｓ 　 -21.63 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<9211> エフ・コード 　東Ｇ 　 -20.99 　 11/14　　　3Q　　　 93.33

<7082> ジモティー 　　東Ｇ 　 -20.70 　 11/14　　　3Q　　　 -7.16
<8115> ムーンバット 　東Ｓ 　 -20.67 　 11/14　　上期　　　 32.62
<2962> テクニスコ 　　東Ｓ 　 -20.65 　 11/14　　　1Q　　　　赤縮
<7681> レオクラン 　　東Ｓ 　 -20.34 　 11/14　本決算　　　 23.38
<7746> 岡本硝子 　　　東Ｓ 　 -20.31 　 11/14　　上期　　　　赤拡

<5027> エニマインド 　東Ｇ 　 -19.92 　 11/14　　　3Q　　　-45.10
<7375> リファバスＧ 　東Ｇ 　 -19.82 　 11/14　　　1Q　　　-80.95
<2998> クリアル 　　　東Ｇ 　 -19.47 　 11/14　　上期　　　-26.72
<4935> リベルタ 　　　東Ｓ 　 -19.32 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<5597> ブルーイノベ 　東Ｇ 　 -19.12 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡

<5592> くすりの窓口 　東Ｇ 　 -19.07 　 11/14　　上期　　　 35.79
<6190> フェニクスＢ 　東Ｇ 　 -19.06 　 11/14　　上期　　　　黒転
<3409> 北紡 　　　　　東Ｓ 　 -18.59 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<5856> ＬＩＥＨ 　　　東Ｓ 　 -17.65 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 　　東Ｓ 　 -17.15 　 11/14　本決算　　　　8.26

<7048> ベルトラ 　　　東Ｇ 　 -17.12 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<5868> ロココ 　　　　東Ｓ 　 -17.02 　 11/14　　　3Q　　　 68.53
<145A> エルイズビー 　東Ｇ 　 -16.90 　 11/14　　　3Q　　　358.33
<3905> データセク 　　東Ｇ 　 -16.70 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<4596> 窪田製薬ＨＤ 　東Ｇ 　 -16.67 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮

<6837> 京写 　　　　　東Ｓ 　 -16.62 　 11/14　　上期　　　-51.12
<4346> ＮＥＸＹＺ． 　東Ｓ 　 -16.37 　 11/14　本決算　　　　9.07
<4420> イーソル 　　　東Ｓ 　 -16.23 　 11/14　　　3Q　　　-55.49
<264A> Ｓｃｈｏｏ 　　東Ｇ 　 -16.20 　 11/14　本決算　　　　1.94
<286A> ユカリア 　　　東Ｇ 　 -15.82 　 11/14　　　3Q　　　-52.61

<5621> ヒューマンＴ 　東Ｇ 　 -15.62 　 11/14　　上期　　　 21.03
<7727> オーバル 　　　東Ｓ 　 -15.22 　 11/14　　上期　　　 53.37
<2667> イメージワン 　東Ｓ 　 -15.12 　 11/14　本決算　　　　黒転
<3825> リミックス 　　東Ｓ 　 -15.11 　 11/14　　上期　　　675.00
<7133> ヒュウガプラ 　東Ｇ 　 -15.01 　 11/14　　上期　　　-52.64

<5588> ファーストＡ 　東Ｇ 　 -14.96 　 11/14　　　3Q　　　 40.12
<5216> 倉元 　　　　　東Ｓ 　 -14.86 　 11/14　　　3Q　　　　赤転
<4260> ハイブリッド 　東Ｇ 　 -14.70 　 11/14　本決算　　　　黒転
<4833> Ｄｅｆコン 　　東Ｇ 　 -14.46 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<9561> グラッドＣ 　　東Ｇ 　 -14.29 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース