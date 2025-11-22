決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … データセク、リミックス、Ａｉロボ (11月14日～20日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から21日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<8746> ｕｎｂａｎｋ 東Ｓ -46.68 11/14 上期 31.58
<298A> ＧＶＡテック 東Ｇ -36.56 11/14 3Q 赤縮
<247A> Ａｉロボ 東Ｇ -35.71 11/14 上期 -40.91
<5587> インバＰＦ 東Ｇ -30.83 11/14 本決算 18.28
<153A> カウリス 東Ｇ -30.69 11/14 3Q 20.07
<2134> 北浜ＣＰ 東Ｓ -30.23 11/14 上期 赤拡
<7694> いつも 東Ｇ -29.41 11/14 上期 赤縮
<5998> アドバネクス 東Ｓ -29.08 11/14 上期 黒転
<4438> Ｗｅｌｂｙ 東Ｇ -27.62 11/14 3Q 赤縮
<6347> プラコー 東Ｓ -27.02 11/14 上期 赤縮
<3133> 海帆 東Ｇ -23.77 11/14 上期 赤拡
<4019> スタメン 東Ｇ -23.66 11/14 3Q -3.03
<6203> 豊和工 東Ｓ -22.81 11/14 上期 -40.67
<6276> シリウスＶ 東Ｓ -21.63 11/14 3Q 赤拡
<9211> エフ・コード 東Ｇ -20.99 11/14 3Q 93.33
<7082> ジモティー 東Ｇ -20.70 11/14 3Q -7.16
<8115> ムーンバット 東Ｓ -20.67 11/14 上期 32.62
<2962> テクニスコ 東Ｓ -20.65 11/14 1Q 赤縮
<7681> レオクラン 東Ｓ -20.34 11/14 本決算 23.38
<7746> 岡本硝子 東Ｓ -20.31 11/14 上期 赤拡
<5027> エニマインド 東Ｇ -19.92 11/14 3Q -45.10
<7375> リファバスＧ 東Ｇ -19.82 11/14 1Q -80.95
<2998> クリアル 東Ｇ -19.47 11/14 上期 -26.72
<4935> リベルタ 東Ｓ -19.32 11/14 3Q 赤拡
<5597> ブルーイノベ 東Ｇ -19.12 11/14 3Q 赤拡
<5592> くすりの窓口 東Ｇ -19.07 11/14 上期 35.79
<6190> フェニクスＢ 東Ｇ -19.06 11/14 上期 黒転
<3409> 北紡 東Ｓ -18.59 11/14 上期 赤縮
<5856> ＬＩＥＨ 東Ｓ -17.65 11/14 上期 赤縮
<253A> ＥＴＳ・Ｇ 東Ｓ -17.15 11/14 本決算 8.26
<7048> ベルトラ 東Ｇ -17.12 11/14 3Q 黒転
<5868> ロココ 東Ｓ -17.02 11/14 3Q 68.53
<145A> エルイズビー 東Ｇ -16.90 11/14 3Q 358.33
<3905> データセク 東Ｇ -16.70 11/14 上期 赤拡
<4596> 窪田製薬ＨＤ 東Ｇ -16.67 11/14 3Q 赤縮
<6837> 京写 東Ｓ -16.62 11/14 上期 -51.12
<4346> ＮＥＸＹＺ． 東Ｓ -16.37 11/14 本決算 9.07
<4420> イーソル 東Ｓ -16.23 11/14 3Q -55.49
<264A> Ｓｃｈｏｏ 東Ｇ -16.20 11/14 本決算 1.94
<286A> ユカリア 東Ｇ -15.82 11/14 3Q -52.61
<5621> ヒューマンＴ 東Ｇ -15.62 11/14 上期 21.03
<7727> オーバル 東Ｓ -15.22 11/14 上期 53.37
<2667> イメージワン 東Ｓ -15.12 11/14 本決算 黒転
<3825> リミックス 東Ｓ -15.11 11/14 上期 675.00
<7133> ヒュウガプラ 東Ｇ -15.01 11/14 上期 -52.64
<5588> ファーストＡ 東Ｇ -14.96 11/14 3Q 40.12
<5216> 倉元 東Ｓ -14.86 11/14 3Q 赤転
<4260> ハイブリッド 東Ｇ -14.70 11/14 本決算 黒転
<4833> Ｄｅｆコン 東Ｇ -14.46 11/14 上期 赤拡
<9561> グラッドＣ 東Ｇ -14.29 11/14 3Q 赤縮
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース