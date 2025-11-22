「絶賛ブラウン沼！」【しまむら】マニアがGETした♡「カーデ & ベスト」

この冬の本命カラーといえば、やっぱりブラウン。まろやかで上品な印象を与えつつ、コーデに深みとトレンド感を出してくれる優秀さが魅力です。そんな“旬ブラウン”を手軽に取り入れるなら、【しまむら】のアイテムがちょうど良さそう！ 今回は「絶賛ブラウン沼」とブラウンに注目している@__saxxyaxxさんのInstagram投稿を参考に、大人かわいく着こなせるおすすめのブラウンアイテムをピックアップしました。

ふわふわ素材にニュアンス柄でインパクト大

【しまむら】「TT*2PKガラキモウCD」\2,420（税込）

ふわふわとした質感が、シーズンムードを高めてくれる起毛ニットカーディガン。ブラウンと白を組み合わせたニュアンス柄が、華やかながらも派手すぎず、大人っぽく映えるデザインです。カットソーやワンピの上にさっと羽織るだけでスタイリングの主役になり、トレンド感たっぷりに仕上がるのが魅力。ほどよくゆとりのあるシルエットで、こなれ感もしっかりキープできそうです。

立体的なコクーンフォルムで体型カバーにも◎

【しまむら】「TZIPコクーンベスト」\1,969（税込）

ふっくらと丸みを帯びたコクーンシルエットが印象的なブラウンベスト。ゆるっとしたサイズ感で、気になる腰まわりやウエストラインを自然にカバーしてくれそうです。フロントジップ仕様で着脱もしやすく、ラフに羽織るだけでおしゃれに決まるのが嬉しいポイント。カットソーやセーターとのレイヤードで、旬の着こなしを楽しめそうです。

