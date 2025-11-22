タレントの藤本美貴（40）が22日放送のMCを務めるフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。夫婦円満ぶりを明かす場面があった。

夫が妻に結婚当初のように素直に甘えてほしいと思っているとのアンケート結果が話題となり、ゲストのタレント・大沢あかねが「ミキティは今でもたまに甘えているでしょう。話聞いてても見えるもん」と話を振り、藤本も「私はもうめげない」と明言。夫の「品川庄司」庄司智春も「それはやってくれてますよ」とうなずいた。

どんな時に甘えるのかと聞かれ「どんな時でも。どんな時ってないよ」ときっぱり。庄司は「車運転してる時も、助手席に座ってたら“おい！”って」「信号待ちで止まったら」と腕を差し出してくると言い、藤本は「手つなごうみたいな」と平然と話した。

大沢は「えーっ！」と驚いたが、庄司は「こういう（スタジオ）場所でもスタンバイしてて、みんな忙しくしてるじゃないですか。こうやって…」と藤本が近寄り、手を重ねてくるとぶっちゃけ。

「いちゃいちゃが一番テレビスタッフ嫌いだから」と話せば、大沢も「本当だよ！共演者同士のいちゃいや一番嫌いだよ！」とツッコミを入れた。藤本はそれでも「いいんだよ！夫婦なんだから」と堂々と言い放った。