飼い主さんがお風呂から上がってリビングに戻ったら、ワンコが面白い体勢で待っていて…？人間にしか見えない姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で88万6000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「癒されました」「絶対中に人が入ってる」といった声が寄せられています。

【動画：お風呂上がりにリビングに戻ったら、犬が待っていて…中に人間が入っているような『体勢』】

犬らしからぬ体勢に爆笑

TikTokアカウント「iam_french_hana」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「はな」ちゃんの可愛くて面白い姿です。この日、お風呂から上がった飼い主さんがリビングに戻ると、はなちゃんはカーペットの上に座って待っていたそう。

じっと見つめて迎えてくれるのは嬉しいですが、注目すべきははなちゃんの体勢。なんと両足を前に投げ出して座り、右手は足の間に置いて左手は体の横につくという、犬らしからぬ体勢をしていたのです。まるで人間のような姿を見て、飼い主さんは思わず声を出して笑ってしまったそう。

座り方は人間、鳴き声はブタ…？

飼い主さんが「ただいま」とそばに行くと、はなちゃんは座ったまま「ブゥ～」と鳴いたそう。どうやら「おかえり～。どこ行ってたの？」と言っているようなので、「お風呂入ってた」とお返事する飼い主さん。微笑ましいやり取りに、ほっこりします。

その後もはなちゃんが同じ体勢のまま寛ぎ続けているので、飼い主さんは再び笑いが込み上げてきて「面白いね」と頭をナデナデ…。するとはなちゃんは「ブゥゥ～」と歓喜の声を上げたとか。座り方は人間なのに、鳴き声はブタさん。犬要素ゼロのはなちゃんが面白すぎて、笑わずにはいられません！

人間同士のようなやり取り

飼い主さんははなちゃんの足の間にある右手が気になって、「このお手々は何ですか？」と聞いてみたそう。するとはなちゃんが「え？この体勢、そんなに変？」とばかりに怪訝そうなお目目で見てきたので、「可愛い～」とデレデレになる飼い主さん。

そして再び頭を撫でているうちに、はなちゃんは右手の位置を足の間から体の横に変え、「これでどう？」というように見てきたとか。体勢にツッコミを入れられた時の反応まで、人間のよう…！はなちゃんの愉快な姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「会話できてる！笑」「面構えと手の添え方が人なんよｗ」「近いうちに二足歩行すると思う」「どの角度から見ても可愛いし、ぶぅ～って言うのも可愛い」といったコメントが寄せられています。

日頃から人間っぽい体勢や仕草をすることが多いというはなちゃん。可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「iam_french_hana」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「iam_french_hana」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。