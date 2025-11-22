小さな男の子がリードを持ったときの、大型犬のまさかの様子を捉えたInstagramが話題を呼んでいます。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのラジャーくんと暮らす「年子3人のお兄ちゃん」さん。投稿から3.5万回以上再生され、「弟思いでやさしい」「さすが！」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さい男の子が大型犬のリードを持った結果→走ることもできるのに…『驚きの行動』に感動】

男の子に合わせて待つラジャーくん

登場するのは、ゴールデンレトリバーのラジャーくんと、投稿者さんの息子さんである男の子です。とある日、ラジャーくんのリードを持ちたがる息子さんに、思い切ってリードを渡したときのこと。ラジャーくんは意外な行動を見せたといいます。

ラジャーくんのリードを持った息子さんが、とことこと歩き始めたんだそう。ラジャーくんは走ってしまうのではないかと思われましたが、なんと、息子さんが歩き出すと立ち止まって待っていてくれたといいます。

やさしさあふれる感動的な行動

ラジャーくんは息子さんが自分に近づくと、またゆっくりと歩き始めたんだそう。小さな息子さんの歩幅に合わせて、歩みを進めているかのようでした。ラジャーくんのやさしさあふれる行動から、愛情が伝わってきますね。

ラジャーくんが早く進みすぎてしまったときには、ちゃんと戻ってきてくれたんだとか。「早く進んじゃったね」とでも言いたげな行動に、賢さとやさしさを感じます。息子さんを転ばせてはいけないと、気遣っているような行動にも見えたといいます。

最高の兄弟散歩

ラジャーくんは誰がリードを持っているのかを理解し、相手の歩幅に合わせて行動を変えているように見えたとか。おかげで息子さんは、引っ張られてこけることもなく、上手にお散歩ができたのでした。

ラジャーくんは、まさに賢くて頼りになるやさしいお兄ちゃんのよう。2人の間に流れる穏やかでやさしい時間は、見ている人の心を温かくしてくれますね。ラジャーくんのおかげで、最高の兄弟散歩になったのでした。

この投稿には「さすがラジャー君、やさしいお兄ちゃん！」「本当にやさしくて賢いですね。弟君との関係がとても素敵」「行きたいのに引っ張らないのがすごい」「賢すぎます！」「ゴールデンは本当にやさしいし可愛いです」「弟思いのやさしいラジャーお兄ちゃんだね」「賢くて頼れる兄貴だなぁ」といった声が寄せられています。

投稿者である「年子3人のお兄ちゃんさん」のInstagramでは、ラジャーくんと3人の年子の子どもたちの、愛にあふれる賑やかな日常の動画が公開されています。やさしさあふれるラジャーくんの行動は必見ですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「年子3人のお兄ちゃん」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。