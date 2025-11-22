¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹¤ËÂ³¤¯±¦SB¤¬Íß¤·¤¤¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¡¡¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¤Ç¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈDF¤ËÃíÌÜ
SB¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¿·¤¿¤Ê¸õÊä¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥Õ¥¡¥¤¥í¡¦¥ê¡¼¥È¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ê¡¼¥È¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î19ºÐ¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï±¦SB¤È¤·¤Æ¾åÅÄåºÀ¤¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤ÎÆüËÜÂåÉ½2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼ÂàÃÄ¸å¤ÏMF¤«¤é±¦SB¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥¯¥µ¥Î¥Õ¤È±¦SB¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ì¥Í¥¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¾¯¤·Íî¤Á¤ë°õ¾Ý¤À¡£
19ºÐ¤È¼ã¤¯¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¥ê¡¼¥È¡£¥·¥Æ¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤âÆ±Áª¼ê¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÊóÆ»¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£