大谷翔平、ファミリー財団設立を発表　財団ロゴには真美子夫人、愛娘、デコピンの姿も

大谷が財団設立を発表した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間11月21日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「大谷翔平ファミリー財団」の設立を発表した。

財団のロゴには背番号17を着けた大谷と真美子夫人が両方から愛娘と手をつなぎ、愛犬・デコピンも寄り添う「4ショット」の家族デザインが描かれている。

ホームページも公開され、設立意図について「私たちの使命は、子どもたちが活動的で充実した生活を送るための取り組みに資金を提供し、助けを必要とする動物を救助・保護・ケアするプログラムを支援することで、より健康で幸せなコミュニティを創り出すことです」と記されている。

