◆プロボクシング ▽ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ 王者・昼田瑞希―同級４位グロリア・ガジャルド（２２日＝日本時間２３日、米カリフォルニア州ロングビーチ・サンダースタジオ）

ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が２１日（日本時間２２日）、米カリフォルニア州ロングビーチで行われ、王者・昼田瑞希（２９）＝三迫＝が５１・９キロ、挑戦者の同級４位グロリア・ガジャルド（３１）＝メキシコ＝が５２・１キロでクリアした。

６度目の防衛に臨む昼田は、４戦連続での米カリフォルニア州での防衛戦で、米国では初のメインイベンターを務める。所属ジムを通じ「必ず勝って日本に帰ります。ノックアウトで勝ちます！ ｎｏ ｐａｓａ ｎａｄａ！（（スペイン語で「どうってことないよ」の意味）」とコメントした。

昼田は米専門誌「ザ・リング」（電子版）のインタビューで、今回の試合では同じ岡山県出身のドジャース・山本由伸投手のユニホームを着てリングインするプランを明かしている。

昼田はアマチュアで２９勝（１３ＲＳＣ）１６敗の成績を残し、２１年１０月にプロデビュー。２２年１２月にプロ４戦目でＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王座を獲得。今年に入って１月、５月、８月と米国で防衛を重ねてきた。５月の４度目の防衛戦では、日本女子としては初めてリング誌の認定王座も獲得している。

戦績は昼田が９戦全勝（２ＫＯ）、ガジャルドが１６勝（７ＫＯ）３敗３分け。