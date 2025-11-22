樋口日奈、姪っ子の抱っこショット公開「微笑ましい」「顔がデレデレ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/22】元乃木坂46の樋口日奈が21日、自身のInstagramを更新。姪っ子との2ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】27歳元乃木坂「微笑ましい」姪っ子と密着する姿
樋口は「姪っ子ちゃんとの日々」とつづり、姪っ子を抱っこしている姿や、一緒に遊んでいる様子を複数枚投稿。「永遠に抱っこしたくなっちゃう」と、姪っ子に抱っこしてと言われることを楽しみにしているとつづり「いつでも両手あけておく」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「いいお母さんになりそう」「顔がデレデレ」「癒やされる」「可愛い」「微笑ましい」「ほのぼの」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
