AKB48小栗有以（23）が、21日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）にゲスト出演。自身のインスタグラムの意外なフォロワーを明かした。

お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）をメインに、小栗とTravis Japan吉澤閑也（30）がゲスト。今回はお笑いトリオ「ハナコ」の岡部大（36）が、6年以上住んでいたという東京・武蔵小山を案内した。

芸能界の交友関係の話題で、小栗は「インスタをフォローしてくださっていて」と、元IWGP世界王者で米国AEWに参戦しているプロレスラーのオカダ・カズチカ（38）が、自身のインスタのフォロワーになっていると話した。そして「何でだろうって思って、（オカダの）インスタのフォロワー欄を見たんですよ。その中でファーストサマーウイカさんと、エルフ荒川さんをフォローしていて」。有田が「荒川とウイカちゃんはプロレス好きだからね。フォローは分かる」。小栗は「で、謎なんですけど…」と、自分がなぜフォローされているか不思議な様子。

有田に「プロレスは好き？」と聞かれた小栗は、「いや。公言はしていないです」。吉澤と岡部も「なんだろう…」と不思議そうな表情を浮かべた。小栗が「たまに、投稿とかに（オカダが）『いいね』とか押してくれる」と言うと、3人は「え〜！」と驚いた。有田は「嫌なんだけど。俺、ファンだから」と、オカダのファンとしての複雑な心境を話した。