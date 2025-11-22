タレント大沢あかね（40）が22日、フジテレビ系「ミキティダイニング」ママ友会拡大SPにゲスト出演。夫の劇団ひとり（48）の家事について明かした。

お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）、藤本美貴（40）夫妻による料理バラエティー。

「夫に任せたくない家事」ランキングでトークが進み、1位の予想を聞かれた大沢は「料理じゃないですか？」と答えた。藤本が「あかねちゃん家、別に分担っていう分担じゃないもんね」と言うと、「うん。決めてないけど、もう今、最近ほとんどパパがやってくれる」と、ひとりが家事をやってくれることを明かすと、庄司は「え〜！？ひとりさんも忙しいのに？」と驚いた。

大沢は「あたしよりマメだから。ほら…こだわりがスゴいじゃん」と話すと、庄司が「嫌な顔しないで」と声をかけた。

藤本が「だってね、藍染めに…」と続けると、大沢は「藍染めやって、今はミシンにハマってるから。その辺にあるズボンとか全部裾上げされちゃうから、隠しとかないと」と明かし、笑いが起きた。

そして大沢は「怖いんだから。家にいたらホントに」と愚痴をこぼした。